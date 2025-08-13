Confirman que el Gobernador Kicillof vendrá este viernes 15 a 9 de Julio y solo dejara inaugurada una sola obra

Tal como informara El Regional Digital sobre la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al distrito de 9 de Julio, la cual estaba prevista para el lunes 18, finalmente se conoció oficialmente, que la llegada del mandatario provincial, será este viernes 15 en horas de la tarde.

Dentro de la agenda del Gobernador Kicillof no solo incluye 9 de Julio, también viajara al distrito de Pehuajó, donde alli cortara la cinta de un nuevo Centro de Salud «Dr. Jorge Juan Rocha» en el vecino partido.

En tanto que las tres visitas que tenia previstas en 9 de Julio, Patricios, para dejar inaugurada la obra de gas, el nuevo edificio de la Escuela Nº1 de Artística y el Centro de Salud – CAPS- Barrio Alborada II, ubicado en calle Alsina entre Chacabuco y Heredia.

Conforme informaron desde el Municipio de 9 de Julio, el arribo del gobernador a la ciudad será a las 18hs y solo dejara inaugurado el CAPS, además procederá a la entrega de dos móviles a la Policía Comunal, un automóvil y una Pickup.