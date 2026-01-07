Confirman otro caso de peste porcina en Brasil

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó la detección de un nuevo brote de peste porcina clásica (PPC) en Brasil, registrado en una granja familiar dedicada a la producción de cerdos de traspatio. El caso fue notificado oficialmente el 31 de diciembre por el Laboratorio Federal Agropecuario de Minas Gerais, tras confirmarse la presencia del virus mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR).

Según el reporte sanitario, el foco se localiza en la localidad de Porto, en el estado de Piauí, una región que no integra la zona reconocida como libre de peste porcina clásica en Brasil. El brote anterior de esta enfermedad en el país había sido detectado el 21 de octubre de 2024, en un área cercana del estado de Ceará, lo que refuerza la vigilancia en el nordeste brasileño.

El episodio afectó a una explotación con 65 animales, de los cuales 56 presentaron signos clínicos compatibles con la enfermedad. Como parte de las medidas sanitarias de control, 32 cerdos fueron sacrificados, de acuerdo con los protocolos establecidos para contener la propagación del virus.

La sospecha inicial surgió en el marco de la vigilancia pasiva que se realiza sobre cerdos de traspatio, un sistema clave para la detección temprana de enfermedades en zonas consideradas de mayor riesgo sanitario. Las autoridades continúan con las investigaciones epidemiológicas para identificar posibles vínculos con focos anteriores y determinar la vía de introducción del virus en la explotación afectada.

Desde la OMSA y los servicios veterinarios oficiales de Brasil recordaron que el estado de Piauí se encuentra fuera de la zona libre de peste porcina clásica, por lo que se mantienen restricciones al movimiento de animales y productos porcinos entre esta región y las áreas libres del país. Estas medidas buscan preservar el estatus sanitario de las principales regiones productoras y evitar impactos sobre la producción porcina y el comercio nacional e internacional.

