Confianza y calidad, lo que transmite la carne de pollo al consumidor argentino

El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) presentó los resultados de la tercera edición de su estudio sobre las creencias y hábitos de consumo de carne de pollo en Argentina. La investigación confirmó que la percepción de este alimento es altamente positiva y que su elección responde a necesidades reales y concretas.

El relevamiento, que CEPA realiza cada cinco años, mostró que los actuales niveles y formas de consumo consolidan los esfuerzos de la industria por garantizar calidad, accesibilidad y opciones para distintos perfiles de consumidores.

La investigación combinó un abordaje cualitativo y cuantitativo mediante encuestas a personas de entre 25 y 65 años en todo el país. Entre los hallazgos destacados, se observó que el 69% prefiere comprar en pollerías, asociándolas principalmente con confianza y calidad.

Además, el estudio mostró que más de la mitad de los encuestados consume carne de pollo entre una y tres veces por semana, lo que confirma su presencia cotidiana en la dieta. También se destacó que el 87% manifestó interés en conocer el proceso productivo y la trazabilidad, reforzando la importancia de la transparencia como valor creciente.

Al momento de identificar las principales ventajas del pollo, el 53% lo asoció con la salud, seguido por el precio competitivo (26%) y los aspectos culinarios (18%), que resaltan su versatilidad y practicidad en la cocina.

Estos resultados permiten a la industria avícola ajustar estrategias, reforzar atributos valorados y trabajar en oportunidades de mejora. El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) acerca estos hallazgos a consumidores y profesionales, en línea con su misión de difundir el valor nutricional y la calidad de la carne de pollo.

Los resultados fueron presentados a través de un póster exhibido durante el XXIII Congreso Argentino de Nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición, organizado entre el 3 y el 5 de septiembre en Buenos Aires.