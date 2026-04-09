Condenaron a 22 años de prisión tras las rejas al familiar de 3 niñas de entre 6 y 12 años por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores

El Tribunal Oral Criminal N° 1 de Trenque Lauquen aplicó una pena de 22 años de prisión de efectivo cumplimiento al familiar de tres niñas de entre 6 y 12 años luego de que un Jurado Popular lo encontrara responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda (dos hechos), abuso sexual simple agravado por la guarda y corrupción de menores en los tres casos.

A la par, el TOC Nº 1 con la firma del magistrado Facundo Galanes, resolvió revocar la prisión domiciliaria que gozaba en la actualidad el condenado.

Se trata de un sujeto de 39 años con domicilio en la localidad de Sansinena, distrito de Rivadavia.

Data Trenque había anticipado el pasado 28 de marzo la decisión del Jurado Popular, y el día 7 de abril se dio lectura al monto de la pena aplicada por el magistrado Galanes.

La investigación del caso fue encabezada por la fiscal Karina Talarico, titular de la UFI N° 4, que planteó la gravedad de los hechos e insistió en la revocatoria de la prisión domiciliaria.

Fiscal Karina Talarico

El condenado está acusado de atacar a tres víctimas, en hechos que ocurrieron cuando las menores tenían entre 6 y 12 años de edad. El imputado era un familiar de las niñas.

En el transcurso de las audiencias (fueron tres jornadas intensas de 8 a 17 horas), la Fiscalía presentó 21 testigos y esgrimió la acusación por todos los delitos por los que finalmente fue condenado por el jurado popular, mientras que la defensa había pedido la no culpabilidad.

El caso conmovió a la pequeña comunidad de Sansinena, una localidad del distrito de Rivadavia, cercana a Trenque Lauquen.

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