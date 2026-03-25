Condenan a un sacerdote por abuso sexual en un micro: la víctima viajaba de Tandil a Bolívar

Un sacerdote fue condenado a tres años en suspenso por abusar de una joven mientras viajaban en un colectivo entre Tandil y Bolívar.

El Juzgado Correccional de Tandil condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a Juan Pasos, sacerdote de la Diócesis de Azul, por abuso sexual simple contra una joven con la que viajaba en un colectivo de larga distancia.

El Juzgado Correccional de Tandil condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a Juan Pasos, sacerdote de la Diócesis de Azul, por abuso sexual simple contra una joven con la que viajaba en un colectivo de larga distancia.

El hecho tuvo lugar en octubre de 2024. Tal como dio cuenta PRESENTE en el momento de la denuncia, la víctima manifestó que el 27 de ese mes partió desde la terminal de ómnibus de Tandil rumbo a Bolívar en un micro de la empresa Vía Tac. Según su testimonio, mientras dormía en el asiento, el imputado la acosó y abusó de ella.

La joven relató lo sucedido a otras pasajeras que se encontraban en el colectivo y posteriormente formalizó la denuncia ante la Justicia.

El fallo judicial y la condena

De acuerdo con lo informado por el medio El Tiempo de Azul, el fallo sostiene que el sacerdote realizó “tocamientos de índole sexual sin consentimiento en la zona de los glúteos”, aprovechando que la víctima estaba dormida.

En su veredicto, el juez Carlos Pocorena consideró relevante el testimonio de la denunciante para reconstruir lo ocurrido. “La espontaneidad del relato y su sostenimiento en el tiempo permiten acreditar la materialidad del hecho”, señaló el magistrado, destacando que la versión se mantuvo consistente en distintas instancias del proceso.

Qué implica la pena en suspenso

La condena dictada es de ejecución condicional, lo que significa que el sacerdote no irá a prisión a menos que incumpla determinadas reglas de conducta durante el plazo fijado por la Justicia.

En este caso, deberá cumplir durante dos años con una serie de obligaciones. Si no lo hace, la pena podría hacerse efectiva.

La situación del sacerdote tras la condena

El fallo también tuvo consecuencias en el ámbito eclesiástico. El Obispado de Azul, encabezado por Hugo Manuel Salaberry, resolvió apartar a Juan Pasos de sus funciones en la Parroquia San Antonio de Tandil y desafectarlo de la estructura orgánica de la diócesis.

Hasta el momento de la condena, el sacerdote no registraba antecedentes penales, lo que fue considerado como un atenuante al momento de fijar la pena.

Foto: CNN Olavarria / Fuente: Presente Noticias