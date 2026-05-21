Concluyo la Sial China y la claridad para la ganadería argentina ,que ese país sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna

En 2026 China continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y un mercado estratégico para los países exportadores. A pesar de una desaceleración económica moderada y de las medidas de protección aplicadas por Beijing para cuidar su producción local, la demanda china se mantiene en niveles históricamente altos.

Durante el primer trimestre de 2026, las importaciones chinas de carne vacuna rondaron las 869.080 toneladas (un 27,5% más que mismo trimestre del año anterior) por un valor de 4.869 millones de dólares.

Un mercado más protegido

Sin embargo, 2026 también marcó un cambio importante en la política comercial china. A partir de enero, el gobierno de Beijing implementó un nuevo sistema de cuotas de importación para carne vacuna, acompañado por un arancel adicional del 55% para los embarques que superen los cupos asignados a cada país proveedor.

La decisión surgió luego de una investigación oficial iniciada por el Ministerio de Comercio chino ante las quejas de productores locales.

El nuevo esquema fija para 2026 un cupo global de importación de 2,69 millones de toneladas, apenas por debajo del volumen récord adquirido el año anterior.

El lugar de la Argentina

Para la Argentina, China sigue siendo por amplio margen el principal destino de exportación de carne vacuna. Desde hace más de una década, el gigante asiático absorbe entre el 55% y el 70% de las ventas externas, dependiendo del año y de la diversificación hacia otros mercados.

Dentro del nuevo régimen comercial chino, la Argentina recibió para 2026 un cupo de aproximadamente 510.000/511.000 toneladas anuales, un volumen considerado “neutral” por el sector privado porque se ubica cerca de los embarques efectivamente realizados durante 2025.

Este 2026 China se mantiene como el principal destino para la carne vacuna argentina. Según datos del IPCVA, durante los primeros meses del año el gigante asiático concentró entre el 35% y el 40% del valor total exportado por el país.