Con votos justos, el Gobierno busca en el Senado su primer Presupuesto

El Gobierno buscará sancionar mañana en el Senado el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales para la estrategia económica del oficialismo, ya que fija la hoja de ruta de gastos y recursos y resulta clave para habilitar operaciones de endeudamiento y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 12 y también incluirá el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

La UCR no acompaña

Dentro de la UCR, los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger ya adelantaron que no acompañarán ese artículo. A ellos se suman cuatro integrantes del interbloque Convicción Federal que, si bien votarán el Presupuesto en general, se oponen a la derogación de las normas de financiamiento educativo y científico.

En este escenario, la definición podría depender del nivel de ausentismo durante la votación, ya que una menor presencia reduce el número de votos necesarios para aprobar cada artículo.

Si el Presupuesto sufre modificaciones, deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene en agenda posibles sesiones para el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para el 5 de enero. Otra alternativa que evalúa el oficialismo es tratar el proyecto por capítulos, como ocurrió en Diputados, aunque esa estrategia implica el riesgo de que se caigan artículos completos, incluidos los referidos a recursos para universidades nacionales y el sistema educativo en su conjunto.

Más allá del artículo en disputa, el resto del Presupuesto no presenta mayores obstáculos. El texto proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, cifras que en el propio Congreso reconocen como conservadoras frente a las estimaciones privadas. El dólar oficial previsto para diciembre de 2026 es de 1.423 pesos. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que las bandas cambiarias se actualizarán por inflación: con un incremento mensual actual del 1%, y tras la inflación de noviembre del 2,5%, el techo pasará a 1.564 pesos desde enero.

Los votos

En cuanto al conteo de votos, La Libertad Avanza reúne 21 senadores, entre propios y aliados como Luis Juez, y suma el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, además de representantes de Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut y Provincias Unidas. Convicción Federal aporta cinco bancas, aunque una de ellas, la del riojano Fernando Rejal, aún no definió su posición por la negativa del gobernador Ricardo Quintela.

El debate expone, además, un quiebre relevante dentro del peronismo entre gobernadores dialoguistas y el sector que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner, representado en el Senado por el bloque que conduce José Mayans.

Aún persiste la incógnita sobre cómo votará el Frente Cívico de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora.