Con un registro de lluvia de 170 mms., se conoce sobre anegamientos en la ciudad y localidades

La Municipalidad informa el estado de situación tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de hoy, que continúan registrándose sobre el casco urbano y llevan acumuladas, a la hora del cierre de este informe, un total de 170 milímetros.

En la ciudad, los principales inconvenientes estuvieron vinculados a anegamientos de calles y barrios sectorizados durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones. Hasta el momento, no se registran familias evacuadas.

En este marco, distintos equipos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentran trabajando en distintos desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua, entre los que se destacan:

Ruta Provincial 65 y Eva Perón

Juan B. Justo y La Rioja

Compairé y Presidente Perón

Estas acciones continuarán en otras zonas durante el período en que las precipitaciones disminuyan su intensidad.

Por otro lado, el municipio apela a la conciencia vecinal para no sacar ningún tipo de residuo a la calle que pueda incrementar las consecuencias en los anegamientos. A su vez, se le solicita a los conductores evitar circular por calles anegadas. En caso de hacerlo por extrema necesidad, se insta realizarlo a marcha lenta para que el oleaje no ingrese a las viviendas.

LOCALIDADES

En las localidades continúan las precipitaciones y también se registran importantes acumulados de lluvia siendo las más afectadas Quiroga (150 mm.); La Niña (140 mm.); y Patricios (130 mm.). Si bien en la mayoría se presentan anegamientos de calles -principalmente en Quiroga y La Niña- hasta el momento no hay evacuados ni inconvenientes que revistan mayor seriedad. En Quiroga se instalaron bombas en el Barrio Avellaneda para ayudar a drenar el agua acumulada en uno de los canales de la localidad.

CONTINUIDAD DEL EVENTO

De acuerdo a los pronósticos, se espera una disminución de la intensidad de las lluvias en las próximas horas, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla hasta el martes 21 de abril inclusive.

RECOMENDACIONES

No sacar residuos a la vía pública, mantener limpios desagües y canaletas, evitar circular por zonas anegadas y ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil (103) o Bomberos Voluntarios (100).

La Municipalidad continúa monitoreando la situación y coordinando acciones para garantizar la seguridad de los vecinos.