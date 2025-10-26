Con un promedio de votacion del 40% para el medio dia, la Intendente Gentile analizo el proceso de elecciones en 9 de Julio

Diferentes fiscales generales consultados por El Regional Digital informan que para este medio día ya se lleva cubierto un 40% promedio el padrón electoral del partido de 9 de Julio, que consta de uno s 43.624 vecinos habilitados a votar.

El acto eleccionario que inicio con muy poca participación de votantes, pero a partir de las 9AM el escenario fue cambiando y entre las 11AM y 12:30hs se vio un gran cumulo de gente en los centros de votación.

Entre ellos a las 12:15hs. la Intendente Municipal María José Gentile emitió su voto en la mesa 41 del Colegio San Agustín, donde luego de ello en dialogo con El Regional Digital evaluó no solo la elección, sino también la nueva forma de votar con la Boleta Única Papel (BUP), señalando que no solo es una modalidad nueva, sino muy espera por todos y muy rápido en como se desarrolla, opino. Creo que aquí en la provincia de Buenos Aires, donde solo elegimos diputados nacionales, es mucho mas rápido también, también así lo será el conteo, destaco.

Gentile comento a El Regional Digital que dialogo con autoridades de mesa, y les esta siendo muy sencillo, y ojala esto se transmita en el tiempo. Tambien informo que se tuvo una apertura tranquila del acto eleccionario, solo una mesa de la localidad de Fauzon, se demoro por la falta de autoridad. Las 133 mesas en 9 de Julio están cubiertas, donde a partir de las 10 de la mañana los votantes han comenzado a acudir a sus mesas, detallo.

Acerca de la BUP, analizo que esto estaba siendo esperado por todos los argentinos, ya que baja los costos, cambia la logística y la agilidad va a generar, y si bien es nuestra primera experiencia, donde también habrá cosas a ajustar, Gentile, valoro el sistema.

Finalmente y consultada en que su partido, PRO, en lo local no acompaña ninguna alianza política, refirió que que desde el 7 de septiembre no formamos parte de ninguna alianza, lo único que nos interesa es que la jornada electoral se de en buenos términos y que los vecinos vengan a votar, que defienda este momento democrático, que es lo mas valioso que tenemos, puntualizo.