Con un marcado numero de personas se dio inicio a las inscripciones de Curso de la UP

Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de 9 de Julio dieron a conocer un marcado numero de personas se acercaron esta mañana a la sede de Robbio 322, donde se abrio la inscripción para el ciclo 2026 de los distintos cursos que se brindan en la Universidad Popular (UP) “Arturo U. Illia”.

Desde hoy y hasta el 31 de marzo, los interesados podrán anotarse de manera presencial, en el horario de 8 a 13 horas, para participar de la amplia propuesta de cursos y talleres gratuitos.

La primera jornada dejó en evidencia el fuerte interés de la comunidad por las distintas alternativas de formación en oficios, finanzas y expresión artística, con una constante concurrencia de vecinos que se acercaron a completar su inscripción para las diferentes ofertas disponibles.

En la sede UP de Robbio 322 se dictarán los talleres de Costura Inicial; Bordado Nivel I y II; Computación Nivel 1 y 2; Tapicería y Cortinería; Artes Mixtas; Albañilería; y Reciclado Textil y Artes Expresivas.

En tanto, en la Sociedad de Fomento del barrio Luján (Ramón N. Poratti 2052) se desarrollará el taller de Teatro para Adultos.

Por su parte, el Centro Socio Productivo San Cayetano ofrecerá Fotografía Básica; Espacio Emprendedor; Herramientas Contables y Actualizaciones Impositivas; Educación Financiera Inicial; y Educación Financiera – Inversión en la Bolsa de Valores.