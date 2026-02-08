Con un aumento del 2,08% en enero, el flete vuelve a encarecer la logística agroindustrial

El costo de mover mercadería en la Argentina volvió a aumentar en el inicio de 2026. En enero, el Índice de Costos del Transporte (ICT) de FADEEAC registró una suba mensual de 2,08%. A pesar de que marca una leve desaceleración, sostiene la presión sobre toda la cadena agroindustrial, desde el productor hasta la exportación.

La desaceleración se explica al comparar con el último trimestre de 2025, cuando el índice había mostrado variaciones más elevadas. En octubre el aumento fue de 3,27%, en noviembre de 2,65% y en diciembre de 2,27%, lo que deja a enero como un mes de menor ritmo, aunque en un nivel todavía significativo para la estructura de costos logísticos.

Durante la totalidad de 2025, el Índice FADEEAC cerró con un aumento acumulado de 37%, impulsado principalmente por el rubro combustible, que trepó 45% y quedó 5,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista. El relevamiento, se construye sobre 11 rubros que impactan directamente en el costo de las empresas de transporte de cargas.

¿A qué se debe el aumento?

En enero, el componente que más empujó el índice fue el personal. El rubro perteneciente a la conducción lideró el mes con una suba de 4,19% por la entrada en vigencia de la quinta cuota del acuerdo paritario del CCT 40/89, junto con el impacto de una asignación no remunerativa.

Otros ítems también mostraron subas y consolidaron el incremento general, fueron: lubricantes (3%), Reparaciones (2,31%) y Gastos Generales (2,07%). El caso de reparaciones, en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, es un factor que suele traducirse en más roturas, mayores tiempos y un costo operativo más alto. En los rubros ligados a los equipos, se verificaron aumentos en Neumáticos (1,71%), Seguros (1,05%) y Peajes (0,54%).

Por su parte, el combustible tuvo en enero una variación de 0,85% en gasoil, la más baja de los últimos ocho meses. Se trata de un dato no menor, considerando que es una variable con gran impacto para el agro por su peso en el costo por kilómetro. En paralelo, volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de impuestos específicos, una prórroga que se extenderá también durante febrero.

En el cierre del mes, el Costo Financiero mostró una leve caída de -1,1, mientras que Material Rodante no presentó cambios frente a diciembre. Ese freno parcial en algunos ítems no alcanza a compensar el resto de los aumentos, pero ayuda a explicar por qué el índice desaceleró respecto del tramo final de 2025.

Este incremento confirma que los costos logísticos siguen en alza y que el flete continúa siendo un factor que recorta márgenes, especialmente en producciones alejadas de los nodos de consumo o exportación. Sin embargo, la desaceleración frente al cierre de 2025 y el menor ritmo del gasoil generan un pequeño alivio, aún condicionada por paritarias, estado de rutas y definiciones impositivas que pueden modificar el costo de mover granos, carnes e insumos en plena transición hacia la nueva campaña.