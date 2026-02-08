Con novedades y lanzamientos muy esperados, John Deere anticipa una experiencia renovada en Expoagro 2026

John Deere dirá presente una vez más en la muestra agroindustrial más importante de la región con una propuesta de impacto que refleja el avance de la agricultura digital, conectada y basada en datos. En un predio de casi 10.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de Expoagro 2026 edición YPF Agro, la compañía presentará nuevas dinámicas, espacios interactivos y soluciones pensadas para acompañar a los productores en cada etapa del ciclo productivo. Y por supuesto, lanzamientos muy esperados.

Para esta edición, que llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, el stand de John Deere combinará tecnología, experiencias inmersivas y maquinaria de última generación, con un enfoque fuerte en la evolución de la conectividad, la automatización y los sistemas inteligentes para el campo.

“Somos una compañía con historia que mira al futuro, y nos enfocamos en lo fundamental: calidad de fabricación, soporte posventa, una red de excelencia. Y sabemos que un agro cada vez más digital solo es posible con tecnología. Eso estará evidenciado en cada espacio de nuestro stand en la feria”, afirmó José María Rossi, Gerente de Marketing Táctico de la filial local.

Los visitantes podrán recorrer zonas participativas, espacios de demostración, ambientes de realidad virtual y propuestas interactivas orientadas a mostrar cómo la innovación se traduce en decisiones más eficientes, mayor productividad y mejor rentabilidad. La compañía también exhibirá una selección representativa de su portafolio para todo el ciclo productivo, junto a novedades en soluciones digitales y servicios posventa.

De esta manera, John Deere será parte de Expoagro 2026 edición YPF Agro reafirmando su rol como socio estratégico del productor, con soluciones concretas para un agro cada vez más conectado, eficiente y sostenible.