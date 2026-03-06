Con más del 90% de stands vendidos TodoLáctea prepara una edición excepcional

TodoLáctea, la mayor muestra lechera del Cono Sur se realizará los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de mayo en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Francisco. Es organizada por Grupo TodoAgro y cuenta con el apoyo de innumerables instituciones del sector, y es el evento organizador del año en lechería.

Y no solo es referencia para productores lecheros e industriales de todo el país, sino que en este año se calcula que llegarán a San Francisco más de 300 extranjeros, entre ellos una decena de empresas, que ocuparán un nuevo lugar, el denominado Salón Internacional que se armará en uno de los extremos de la pista de jura.

Desde noviembre que la venta de stands ha sido muy ágil y entre otras dijeron que sí a la edición 2026 de la exposición las siguientes empresas: Villa Nueva Tech, DeLaval, Tetrapak, Indiv, La Ramada, Suplefeed, Future Cow, Select Debernardi, Teknal, ACA, Biogénesis Bagó, Los Vascos, Boehringer Ingelheim, Termoplast, Vetanco, Gea Farm Technologies, Weizur, Over, Genex, Agvance/Alfalfas WL, AB Metalúrgica, Aran Tecnologías, Hormi-Obras y Menara Construcciones.

Además apoyan fuerte al evento los gobiernos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, la Municipalidad de San Francisco, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Todos ellos son los principales sponsors y junto a otras 120 compañías de Argentina y 5 empresas de Brasil ya tienen su espacio en la megamuestra lechera.

Novedades

Para esta edición se han reconfigurado y generado nuevos espacios, entre ellos la Plaza de los Forrajes Conservados, un espacio para Leches Alternativas (búfalos, ovejas y burras), y se han montado 6 auditorios simultáneos, con lo que se ocupará casi la totalidad de las 12 hectáreas del predio ruralista de San Francisco, y más de 5.000 metros cubiertos entre salones y carpas.