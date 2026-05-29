Con más de 29 mil toneladas para exportar a Europa, se abrio la convocatoria para la Cuota Hilton 26/27

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó la apertura del período de inscripción para acceder a la denominada «Cuota Hilton» correspondiente al ciclo comercial 2026/2027, el cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad destinado a la Unión Europea y al Reino Unido. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 66/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. El plazo de inscripción estará habilitado durante quince días corridos a partir de la entrada en vigencia de la norma.

La «Cuota Hilton» representa uno de los negocios más estratégicos para la cadena cárnica argentina, ya que permite exportar cortes vacunos enfriados y deshuesados de alta calidad con beneficios arancelarios hacia mercados premium europeos. La Unión Europea mantiene asignadas a la Argentina 29.389 toneladas anuales de carne bovina de alta calidad, mientras que el Reino Unido dispone un cupo adicional de 111 toneladas tras el Brexit. Ambos contingentes comerciales tendrán vigencia entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Inscripción digital y requisitos

Los interesados deberán completar el trámite a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), mediante el formulario denominado «Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota Hilton 2026/2027». Además, las empresas postulantes deberán presentar la documentación y cumplir con los requisitos establecidos en los anexos técnicos de la resolución, en línea con el régimen aprobado por la Resolución 242/2025, que regula la distribución del cupo hasta 2030. Desde el Gobierno señalaron que el esquema busca garantizar el abastecimiento regular de carne vacuna al mercado internacional durante todo el período del contingente, asegurando previsibilidad para exportadores y compradores.