Con la firma de senadores bonaerenses, la Boleta Única Papel se mete en la discusión

El debate por la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en la agenda legislativa y política, y ya genera repercusiones en el interior bonaerense, particularmente en los distritos de la Cuarta Sección.

Esta semana, el bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un nuevo proyecto de ley para establecer la Boleta Única de Papel como sistema obligatorio de votación en todas las elecciones provinciales y municipales, incluidas las PASO, replicando el formato utilizado en los comicios nacionales del pasado 26 de octubre.

El proyecto propone modificar la Ley Electoral bonaerense y la Ley N.º 14.086, reemplazando el actual esquema de boletas partidarias por una única papeleta que concentre todas las opciones electorales, en línea con el modelo aplicado a nivel nacional.

Desde el noroeste bonaerense, la iniciativa fue bien recibida por referentes de La Libertad Avanza y sectores de la oposición. Un intendente de la Cuarta Sección, que prefirió no ser identificado, consideró que “la boleta única es una herramienta que ordena el proceso electoral, reduce costos y evita maniobras que históricamente perjudicaron a los vecinos del interior”.

En la misma línea, concejales libertarios señalaron que el sistema “favorece la transparencia y la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas”, y destacaron que en las elecciones nacionales “funcionó correctamente incluso en localidades pequeñas y zonas rurales”.

No obstante, también surgieron reparos desde sectores del oficialismo provincial. Legisladores y dirigentes peronistas de la Cuarta Sección advirtieron que la implementación de la Boleta Única de Papel “requiere una logística compleja y consensos amplios”, y remarcaron que “no puede tratarse como un simple cambio administrativo, sino como una reforma estructural del sistema electoral”.

Algunos intendentes del interior plantearon además la necesidad de evaluar el impacto operativo en municipios con extensos padrones rurales y mesas dispersas, aunque reconocieron que el debate “merece darse con seriedad y sin prejuicios”.

En los fundamentos del proyecto, los senadores libertarios destacan el desempeño que tuvo la Boleta Única de Papel en las últimas elecciones legislativas nacionales, donde La Libertad Avanza se impuso sobre Fuerza Patria en gran parte del territorio nacional, y sostienen que ese modelo “fortalece la transparencia, reduce el gasto público y garantiza mayor libertad al elector”.