Con fuertes negociaciones y cambios de por medio, Mayores Contribuyentes aprobó la Fiscal e Impositiva, y Concejales, el Presupuesto del ejercicio 2026

Con un sesión de Mayores Contribuyentes convocada para este lunes 29 a las 20hs y que inicio minutos antes de la hora 21, la sesión legislativa aprobó las ordenanzas Fiscal e Impositiva 2026, con cambios de por medio, ya que el Bloque PRO busco un mayor aumento en las Tasa de Red Vial, ABL, hecho que no prospero en la tasa de caminos rurales (buscaban un aumento de un 30%, en vez del 20% aprobado), mientras que Barrido, paso de un 20 a un 25%. Tambien alumbrado publico.

La sesión tuvo tres cuarto intermedio, duro un poco mas de dos horas y media y tuvo presencia de empleados municipales y un grupo de productores rurales ligados a Federación Agraria Argentina.

Por su parte el tratamiento del presupuesto de gastos, que asciende a unos 37. 542 millones de pesos, también su discusión fue tensa en materia política. El tratamiento comenzó a las 0:30hs y perduro hasta pasada las 2 AM de este martes 30. Dicha ordenanza fue aprobada y se dio con una oposición en división a la hora de votar.

ampliaremos