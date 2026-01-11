Con Federico Chingotto como figura estelar, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel

Del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel en un torneo con 5 de los 10 mejores jugadores del planeta, con Federico Chingotto, el número 3 del ranking nacido en Olavarria, como figura principal.

Durante tres jornadas, el Polideportivo Islas Malvinas será el escenario del Betsson Summer Pro Padel 2026, en el que competirán dos equipos de siete jugadores..

En cancha estarán, además de Chingotto, los vigentes campeones mundiales Franco Stupaczuk (N°5, de Chaco) y Leo Augsburger (N°9, de Posadas), y los españoles, Juan Lebrón (N°6), Miguel Yanguas (N°7), Jon Sanz (N°9), Paquito Navarro (N°11) y Juan “Momo” González (N°13).

También participarán dos leyendas del pádel, el bahiense Miguel Lamperti y el marplatense Juan Martín Díaz.