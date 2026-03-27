Con el apoyo de Camara de Comercio de 9 de Julio se brindaron detalles de la Ronda de Negocios en la ciudad

De cara a la Ronda de Negocios destinada a empresas, emprendedores y comercios, a realizarse en la ciudad de 9 de Julio el próximo 9 de abril, la señora Intendente municipal de 9 de Julio brindo detalles del encuentro que tiene la organización del Ministerio de Producción de la provincia y el apoyo de Cámara de Comercio e industria de 9 de Julio, y el propio Municipio.

El encuentro segun informaron vinculara a distintos rubros y se desarrollará en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, en Libertad y Salta.

Gentile, acompañada de la Subsecretaria de Producción, Cecila Fusari y del presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, la mandataria dio detalles de este evento que es organizado junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con la adhesión del CIPBA.

En primera instancia, la Intendente Municipal, María José Gentile, destacó la importancia del evento para el desarrollo local, subrayando que se trata de una iniciativa que permitirá “unir al sector productivo, comercial y de servicios del distrito con actores de toda la provincia”. Asimismo, remarcó que ya se registran más de 100 inscriptos y convocó a seguir sumando participantes, resaltando que este tipo de propuestas generan espacios de crecimiento y nuevas oportunidades para las empresas locales.

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, explicó que la ronda será de carácter multisectorial y reunirá a participantes de distintos puntos de la provincia, como Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás y localidades del conurbano.

En ese sentido, señaló que la dinámica permitirá a cada inscripto seleccionar hasta 15 empresas con las que mantener reuniones de entre 10 y 15 minutos, conformando una agenda personalizada que será entregada el mismo día del evento.

Además, remarcó la importancia de “perder el miedo” y animarse a participar, ya que se trata de un espacio pensado tanto para generar nuevos clientes como para encontrar proveedores o establecer alianzas estratégicas.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, valoró la iniciativa como una oportunidad concreta para potenciar el entramado productivo local. “Es un espacio para sentarse a charlar, intercambiar necesidades y generar vínculos que pueden derivar en negocios, ya sea en el momento o a futuro”, señaló, al tiempo que destacó que muchas empresas ya tienen experiencia en este tipo de encuentros y promueven su participación por los resultados obtenidos.

INSCRIPCIONES

Los interesados en formar parte de la ronda deberán inscribirse a través del sitio oficial rondadenegocios.mp.gba.gob.ar, donde deberán crear un usuario, completar los datos de su empresa y seleccionar el evento. Una vez finalizado el proceso, podrán elegir con qué firmas desean reunirse.

El día de la actividad, tras la acreditación, cada participante recibirá su agenda con el cronograma de encuentros, que se desarrollarán en mesas numeradas bajo una modalidad ágil y organizada.

Desde el municipio se reiteró la invitación a todos los sectores productivos del distrito a sumarse a esta propuesta, que busca consolidar redes, ampliar mercados y generar herramientas concretas para el desarrollo económico local y regional.