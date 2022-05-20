Comunicado de la EPC Nueve de Julio ante diversos llamados al 911
A RAIZ DE DIVERSOS LLAMADOS AL 911, LA ESTACION DE POLICIA COMUNAL NUEVE DE JULIO LE RECUERDA A LA POBLACION QUE :
1) NINGUNA ENTIDAD BANCARIA, LO VA A LLAMAR POR TELEFONO SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA EXTRAJERA.
2) NO BRINDAR DATOS PERSONALES (NOMBRE, DNI ,DATOS BANCARIOS,COMPOSICION DE GRUPO FAMILIAR) DE MANERA TELEFONICA.
3) NINGUN ORGANISMO ESTATAL VA A SOLICITARLE TELEFONICAMENTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA PERSONAL.
4) CORTAR COMUNICACIÓN INMEDIATAMENTE Y DAR AVISO AL 911.
FDO. LIONEL LUCIANO MARTIN BEZEK (JEFE EPC NUEVE DE JULIO).
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