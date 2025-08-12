Compromiso: La unión Vecinal «Valores Republicanos» se presento en sociedad y pidió el voto de los vecinos

Este lunes 11 integrantes del espacio político «Valores Republicanos», una unión vecinal local, que encabeza como primer candidata a concejal, la odontóloga Rosana Asensio, brindo una conferencia de prensa donde dio a conocer el numero de lista, sus candidatos, y los motivos que impulsa a estos vecinos que reparten sus vidas entre sus familias, el trabajo diario y ahora recorrer el partido de 9 de Julio, llevando el mensaje de porque votar su propuesta electoral (Lista 1008), al Concejo Deliberante de cara a las elecciones del 7 de septiembre próximo.

En el inicio el candidato en segundo lugar, Marcelo La Rotonda, fue quien abrió el dialogo diciendo los vecinos de 9 de Julio hemos entendido de esforzarnos y comprometernos, por lo que hoy hacemos historia.

Allí, Asensio fue quien dio los motivos de impulsar la participación y la sumatoria de muchos vecinos, donde destaco esto es compromiso y se lo hace todo a pulmón y agradeció a quienes no dudaron en acompañar, ya que lamento la baja participación de la ciudadanía en los ámbitos, siempre hay quejas, reclamos, y aun cuando hay disconformidad, es difícil el compromiso, pero aqui eso no sucede, y lo hacemos con ganas de trabajar, celebro, haciendo referencia a Valores Republicanos.

Asensio describió que el espacio esta compuesto por vecinos de la construcción, de la educación, de la salud, del comercio, de las instituciones, del deporte. Esto surge por la necesidad que tenemos los vecinos, en que se debe mejorar 9 de Julio, sostuvo y agrego esto no lo soluciona un gobierno municipal, y el legislativo, esto requiere del acompañamiento de toda la comunidad, que la ciudadanía se haga presente, desde cumplir las reglas, el orden, la limpieza.

Esto nos impulsa como espacio poder llegar al Consejo Deliberante, en estas elecciones, no solo para llevar propuestas, sino también apoyar las propuestas del Ejecutivo, que creamos son convenientes para el partido de 9 de Julio, dijo. En ese orden, Rosana Asensio, una profesional con mas de 20 años en la salud publica, por lo que entiende que puden dar mucho al lugar

Desde Valores Republicanos, informaron que en los últimos días mantuvieron una reunión con Sociedad Rural, donde indicaron que el campo también sufre problemáticas muy graves

Lista 1008

Candidatos a Concejales

1-Rosana Asensio

2-Marcelo La Rotonda

3-Rocío Tuñón

4-Raúl Maldonado

5- Claudia De Césare

6-Gianfranco Stadelman

7-María Alejandra Bracco

8- Agustín Legnoverde

9-Alejandra Giussani.

Candidatos al Consejo Escolar

1-Prof. Luis González.

2-María Belén Asensio

3-Marcelo Basile.