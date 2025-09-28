Comenzó el Torneo de la Primera A: Ganaron San Martin, La Niña, Naon y Once Tigres.

Se disputo este fin de semana la primera fecha del torneo de futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol, «Copa Centenario Club Atl. French», donde el viernes en el partido adelantado, en el «Vicente Cussati», empataron Libertad y Atl. Patricios, en un partido donde comenzó ganando la visita, pero en el segundo tiempo, el equipo lagunero logro el empate, cuyo resultado fue al final del encuentro.

En tanto que por cuestiones climáticas del evento de lluvia de este sabado 27, el campo de juego del estadio del Club Atlético Facundo Quiroga se vio afectado por mucha agua, hizo que se suspendiera la fecha, donde debía recibir a El Fortín, en principio jugarían el miércoles 8 de octubre.

El Campeón, Naon fue visitante ante el Atlético French y a quien venció por 2 a 1. Todo se resolvió en el segundo tiempo, donde abrio la cuenta el CAN, de penal convertido por Mauricio Prol, a cinco minutos del final, emapta Molina para el local , pero cuando se estaba bajando telon Gaston Rios puso el 2-1 para Naon. Fue un duro partido donde ambos equipos entregaban todo para abrir el marcador.

En el Estadio «Antonio Crosa», el local, Agustín Álvarez recibió al Atlético La Niña, también en un duro partido y casi sobre el final, faltando 20 minutos, luego de ser expulsado el DT de La Niña, Agustin Tudesco y Britos en Agustin Alvarez. Y a cinco del final, Pelatti y Salas marcaron el 2 a 0 para el «Tricolor».

En el estadio «Juan Angel Maldonado», donde Atletico 9 de Julio hizo de local, recibio a su clasico rival San Martin, en un partido donde desde el inicio el equipo «Santo» fue dominando la pelota, hasta que a los 14 minutos en una magistral jugada de equipo, Mateo Lizaso puso el 1 a 0 para la visita.

A partir de los 18 minutos cuando Atletico sufre la expulsion de Gonzalo Lopez, y San Martin de Bazzeta, por roja directa por parte del Arbitro Bonello ( por la acción de juego simplemente cabía una tarjeta amarilla a ambos jugadores), el equipo millonario empezo a equilibrar el partido y ambos se repartian la pelota.

El segundo tiempo inicio dominando la pelota San Martin y a no ser por el muy buen trabajo del arquero Rodriguez de Atletico 9 de Julio, es que no los jugadores del Santo no pudieron concretar en el arco local. Por el lado del Millonario, en el segundo tiempo tuvo algunas muy buenas jugadas y que en el arco tuvo un muy buen trabajo Jonatan Arana. Casi sobre el final se fue expulsado Roggero, en Atletico.

Finalmente, en el estadio «Abel del Fabro», el local Once Tigres recibio a San Agustin, en un muy buen partido y que termino ganando el local con gol de Zamprogna en el segundo tiempo, cuyo resultado final fue de 1 a 0.

Síntesis de la fecha

Libertad 1 vs. Atl. Patricios 1

French 1 vs. Atl. Naon 2

Ag. Alvarez 0 vs. Atl. La Niña 2

Atl. 9 de Julio 0 vs. San Martin 1

Once Tigres 1 vs. San Agustin 0

Atl. Quiroga vs. El Fortin (suspendido)

Posiciones en el campeonato

Atl. La Niña 3

Naon 3

San Martin 3

Once Tigres 3

Atl. Patricios 1

Libertad 1

French 0

Atl. 9 de Julio 0

Ag. Alvarez 0

Atl. Quiroga 0*

El Fortin 0*

Tienen un partido menos

Fecha 2

-Atl. La Niña – F.C Libertad

-Atl. Patricios – Atl. Once Tigres

-Dep. San Agustín – Atl. 9 de Julio

-Atl. San Martín – Atl. French

-Agustín Alvarez – Atl. El Fortín

-Atl. Naón – Atl. Quiroga

fotos Pasion y Goles