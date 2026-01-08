Comenzo a disputarse el Torneo de Futsal en Ateltico 9 de Julio

Desde el ultimo lunes 5 comenzó a disputarse una nueve edición del torneo de Futsal en el Estadio «Ernesto Bancora», del Club Atlético 9 de Julio. Este miercoles 7 se disputo la segunda fecha con muy buen marco de publico.

En cada fecha se disputan cuatro partidos, en tanto que los resultados de este miércoles fueron: LPS ante Cerveceros, 6 a 1; Roma Futbol 5 vs. LVFC 4 a 4 y Mientras que Dana Equipamientos empato frente a Doña Tota 8 a 8, conforme informaron desde el Club.