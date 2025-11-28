Club San Martín comenzó a colocar Luminarias Led en su Estadio de Fútbol, con una inversión de más de 10 millones de pesos

Este jueves 27 desde Club San Martin dieron a conocer que se comenzó a plasmar un deseado proyecto del club, y que es una nueva iluminación del Estadio «Santiago Noe Baztarrica». Para ello, según explicó su vicepresidente, Gonzalo Marti, se han comprado 24 luces led, tres por cada columna que tiene la cancha, informó.

Marti valoró la acción de toda la Comisión Directiva, de la Subcomisión de Fútbol Infantil y de socios que han hecho su gran aporte para poder tener esta comodidad y que tanto se requiere en un club que no para de crecer en socios y jugadores, resaltó.

El nuevo sistema de luminarias led tiene una inversión de más de 10 millones de pesos, y Marti agradeció la colaboración del Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno y su personal.

Finalmente dijo que de poder completarse las 24 luminarias, para el martes 2 de diciembre con el inicio del Baby Fútbol 2025, que se juega en el Estadio principal, ya se va a poder disfrutar de este nuevo servicio.