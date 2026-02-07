Club Deportivo San Agustin hace una convocatoria

CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN

CONVOCATORIA

Los socios saneadores de la asociación civil, “AS CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN”, de la ciudad de Nueve Julio, convocan por el plazo de quince dias, a todos aquellos socios anteriores a diciembre de 2019, que se consideren con derecho a figurar en el libro de asociados, acreditando su condición mediante prueba documental de la condición invocada. La registración realizará entre el 15/2/2026 al 02/03/2026 y a través del correo electrónico cdsanagustin2025@gmail.com .

Socios saneadores