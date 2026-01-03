Cipriana, la primer bebe nacida en el 2026 en 9 de Julio

Este viernes 2 de enero minutos antes de las 13hs, nació Cipriana, la primer bebe del año 2026 en el partido de 9 de Julio. El nacimiento se dio en Clínica Independencia, y Cipriana es hija de Francisco Miglerina y Naiara Andrada.

Cipriana pesó 3,05 kg y midió 46 cm al momento de su nacimiento y tanto ella como su mama, Naiara, fueron asistidas por la Dra. Andrea Dicasolo, Lic. Gisel Aguirrezabala, junto equipo de la Clínica Independencia.