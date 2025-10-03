Ciclo “Reflexiones que transforman”: Hoy viernes se realiza un nuevo encuentro 

La Municipalidad de 9 de Julio, a través de la dirección de Adultos Mayores, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro del ciclo “Reflexiones que transforman”.

El tema central de esta edición será “La importancia de mantener la mente activa”, a cargo de la psicóloga Belén Valiña.

La actividad es gratuita, está dirigida a personas adultas mayores, y se realizará hoy, viernes 3 de octubre, a las 16 hs, en el Salón de las Américas.

Se trata de una oportunidad para aprender, reflexionar y compartir experiencias en un espacio pensado especialmente para los adultos mayores.