Ciclo 2026: La Dirección de Educación abre las inscripciones para Cursos y Talleres de la «Universidad Popular»
La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que, a partir del próximo 2 de marzo, se encontrará abierta la inscripción para el ciclo 2026 de la Universidad Popular (UP) «Arturo U. Illia». Esta propuesta busca brindar a los vecinos herramientas concretas de formación en oficios, finanzas y expresión artística.
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES
Los interesados deberán anotarse de manera presencial en las fechas y horarios detallados a continuación:
Fecha de inscripción: Desde el 2 al 31 de marzo.
Lugar: Sede Robbio 322.
Horario: De 08:00 a 13:00 hs.
OFERTA DE TALLERES Y CURSOS POR SEDE
SEDE UP – ROBBIO 322
Costura Inicial: Lunes y jueves de 14:00 a 16:00 hs.
Bordado Nivel I: Martes de 14:00 a 16:00 hs.
Bordado Nivel II: Lunes de 17:00 a 19:00 hs.
Computación Nivel 1 y 2: Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs.
Tapicería y Cortinería: Miércoles de 14:00 a 16:00 hs.
Artes Mixtas: Miércoles de 17:00 a 19:00 hs.
Albañilería: Jueves de 18:30 a 20:30 hs.
Reciclado Textil y Artes Expresivas: Viernes de 14:00 a 16:00 hs.
SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO LUJÁN (Ramón N. Poratti 2052)
Teatro para Adultos: Jueves de 18:30 a 20:30 hs.
CENTRO SOCIO PRODUCTIVO SAN CAYETANO
Fotografía Básica: Martes de 14:00 a 16:00 hs.
Espacio Emprendedor: Jueves de 14:00 a 15:30 hs.
Herramientas Contables y Actualizaciones Impositivas: Martes de 19:30 a 21:00 hs.
Educación Financiera Inicial: Miércoles de 19:30 a 21:00 hs.
Educación Financiera- Inversión en la Bolsa de Valores: Jueves de 18:30 a 20:00 hs.
La Universidad Popular reafirma su compromiso con la capacitación continua de los ciudadanos, invitándolos a participar de estas propuestas formativas gratuitas coordinadas por la Dirección de Educación Municipal.
Deja un comentario