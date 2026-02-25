Ciclo 2026: La Dirección de Educación abre las inscripciones para Cursos y Talleres de la «Universidad Popular»

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que, a partir del próximo 2 de marzo, se encontrará abierta la inscripción para el ciclo 2026 de la Universidad Popular (UP) «Arturo U. Illia». Esta propuesta busca brindar a los vecinos herramientas concretas de formación en oficios, finanzas y expresión artística.

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES

Los interesados deberán anotarse de manera presencial en las fechas y horarios detallados a continuación:

Fecha de inscripción: Desde el 2 al 31 de marzo.

Lugar: Sede Robbio 322.

Horario: De 08:00 a 13:00 hs.

OFERTA DE TALLERES Y CURSOS POR SEDE

SEDE UP – ROBBIO 322

Costura Inicial: Lunes y jueves de 14:00 a 16:00 hs.

Bordado Nivel I: Martes de 14:00 a 16:00 hs.

Bordado Nivel II: Lunes de 17:00 a 19:00 hs.

Computación Nivel 1 y 2: Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs.

Tapicería y Cortinería: Miércoles de 14:00 a 16:00 hs.

Artes Mixtas: Miércoles de 17:00 a 19:00 hs.

Albañilería: Jueves de 18:30 a 20:30 hs.

Reciclado Textil y Artes Expresivas: Viernes de 14:00 a 16:00 hs.

SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO LUJÁN (Ramón N. Poratti 2052)

Teatro para Adultos: Jueves de 18:30 a 20:30 hs.

CENTRO SOCIO PRODUCTIVO SAN CAYETANO

Fotografía Básica: Martes de 14:00 a 16:00 hs.

Espacio Emprendedor: Jueves de 14:00 a 15:30 hs.

Herramientas Contables y Actualizaciones Impositivas: Martes de 19:30 a 21:00 hs.

Educación Financiera Inicial: Miércoles de 19:30 a 21:00 hs.

Educación Financiera- Inversión en la Bolsa de Valores: Jueves de 18:30 a 20:00 hs.

La Universidad Popular reafirma su compromiso con la capacitación continua de los ciudadanos, invitándolos a participar de estas propuestas formativas gratuitas coordinadas por la Dirección de Educación Municipal.