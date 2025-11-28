Ciclo 2025: Más de un centenar de alumnos de la UP cerraron el año recibiendo sus diplomas y una muestra abierta

Más de un centenar de alumnos participaron durante este año 2025, de los talleres de la Universidad Popular (UP), y este jueves realizaron un encuentro donde ademas de recibir sus diplomas que los acredita haber cursado, también expusieron sus trabajos y demostraciones de trabajo.

El acto contó con la presencia de la Intendente Municipal María José Gentile; el secretario de Gobierno, Federico Aranda, la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez; la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido; la directora de Educación, Marisa Poratti y la directora de Cultura, María Vélez, quienes acompañaron a los grupos en esta jornada tan especial.

Los talleres que completaron su cursada fueron: Autocad, Fotografía, Lencería, Costura, Aprendiendo a Emprender, Computación, Herramientas Contables, Inversión en la Bolsa, Escuela de Albañilería, Mariposario y Pintura, entre otros.

Todos los participantes recibieron sus diplomas, en un momento cargado de gratitud y orgullo por las metas alcanzadas durante el año.

Durante la ceremonia, los alumnos expresaron su agradecimiento por la oportunidad de formarse a través de la UP, destacando que se trata de un espacio sin límites de edad, que promueve el aprendizaje, la integración social y la posibilidad de generar una salida laboral.

En ese marco, también se presentó un mural realizado por el taller de pintura, emplazado en la Terminal, lo que generó gran entusiasmo entre los presentes.

Luego, se abrió la muestra anual para que familiares y visitantes pudieran recorrer los trabajos producidos por cada grupo, permitiendo apreciar la evolución, la creatividad y el esfuerzo puestos en cada proyecto.

Posteriormente, la jefa comunal tomó la palabra y se mostró orgullosa por el crecimiento de la Universidad Popular, destacando el trabajo del equipo docente y celebrando las historias de superación que surgieron a lo largo del año. Remarcó, además, que la UP no solo acompaña, sino que impulsa a emprender y a transformar habilidades en oportunidades reales.

El cierre fue con un encuentro ameno, compartido a la canasta, que coronó una tarde de celebración y comunidad entre estudiantes, familias y capacitadores.