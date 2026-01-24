Ciberdelitos Chivilcoy: Allanamiento y detenciones en Don Torcuato por abuso infantil

La denuncia fue radicada por la madre de una menor víctima, quien manifestó que un adulto, identificado por sus siglas G.R.S., contactaba a la niña a través de redes sociales, ofreciéndole regalos a cambio de la obtención de imágenes íntimas y proponiendo encuentros personales.

En el marco de la investigación, personal especializado realizó diversas tareas investigativas, entre ellas consultas en bases de datos especializadas como NOSIS, verificaciones en plataformas financieras como Mercado Pago, entrevistas con familiares de las menores involucradas y tareas de campo para corroborar domicilios y vínculos.

Asimismo, se procedió a la extracción y análisis de evidencia digital de los dispositivos móviles pertenecientes a las víctimas, donde se hallaron conversaciones que evidencian maniobras de acoso, manipulación emocional y captación por parte del imputado.

Con los elementos probatorios reunidos, se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Don Torcuato, con la intervención de autoridades judiciales y la presencia de testigos hábiles. Durante el procedimiento se identificó a los moradores y se procedió al secuestro de numerosos dispositivos electrónicos, soportes digitales y documentación vinculada al imputado.

Durante la diligencia se realizó un análisis visual (VISU) sobre dos dispositivos encendidos, detectándose material que, en principio, correspondería a contenido sexual infantil, además de conversaciones que evidencian maniobras de captación de menores y registros de posibles transferencias de dinero vinculadas a estas actividades ilícitas. También se secuestraron cartas físicas intercambiadas entre el imputado y sus víctimas.

Como resultado del procedimiento, G.R.S. fue aprehendido, notificado de sus derechos y quedó imputado por el delito de captación de menores a través de medios informáticos.

Intervino en la causa la UFI y J N° 1 del Departamento Judicial Campana.

Desde la Secretaría de Seguridad de Chivilcoy se informa que nuestra ciudad cuenta con la Sede de la División de Investigaciones en Ciberdelitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, lo que representa un valor fundamental para el abordaje de este tipo de delitos. Dicha sede participa activamente en investigaciones de carácter zonal y provincial, encontrándose actualmente en curso varios casos correspondientes a distintas localidades, cuyos avances serán informados oportunamente.

Fuente: De Chivilcoy