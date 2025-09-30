Choque de camiones en ruta nacional 5

A las 17:15 horas de la tarde de hoy martes 30 de septiembre se produjo una colisión entre dos camiones sobre la ruta nacional 5 , en jurisdicción de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 116,200 cuando un camión de gran porte, Iveco 440 ,color naranja, dominio AB491RY con semirremolque tanque para transportar sustancias alimenticias cargado con sidra , conducido por Emilio Raúl Juarez de 43 domiciliado en la provincia de San Juan, quien circulaba en sentido Suipacha-Mercedes colisionó por alcance a un camión Iveco 380 con caja volcadora , color blanco dominio HEH627 , que era conducido por Cesar Omar Ghelfi , de 61 años domiciliado en Escobar.

El evento se habría producido cuando el chófer del camión Iveco volcador que trabaja para la empresa que se halla abocada a la construcción de la Autovía,quien se hallaba circulando por ruta 5 ,al llegar al kilómetro 116,200,frena bruscamente sobre la cinta asfaltica para bajar hacia el obrador de la empresa , maniobra está que sorprende al chofer del camión de gran porte que circulaba detrás que no puede evitar la colisión.

Afortunadamente a pesar de la violencia del impacto ambos choferes resultaron ilesos , acudió al lugar una ambulancia del Homei de Suipacha , personal del consecionario vial Corredores Viales y Policía Vial Mercedes.

fuente: Jorge Oscar Lasala