Chile cerro temporalmente el mercado a la carne vacuna de la Patagonia

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile resolvió suspender, de manera temporal, la importación de carne, reproductores y productos de origen animal provenientes de la Patagonia argentina, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) modificara las condiciones sanitarias de la región.

La medida, formalizada mediante la Resolución Exenta N°5952/2025, se adoptó tras la entrada en vigencia de la Resolución 460/2025 del SENASA, que habilita, después de 22 años, el ingreso de carne bovina con hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia el sur de la barrera patagónica. Para el SAG, esta flexibilización rompe con las condiciones que sustentaban el reconocimiento, otorgado en 2008, de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

El alcance de la suspensión incluye principalmente carne ovina, bovinos en pie para reproducción y productos cárnicos con hueso de la Patagonia. No se verán afectados los envíos de carne bovina provenientes de otras zonas del país que mantienen el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación.

Fuentes oficiales chilenas confirmaron que se espera la llegada de una misión sanitaria a inicios de septiembre para verificar las condiciones en terreno. El objetivo es que, de cumplirse los requisitos, el comercio se reactive lo antes posible.