Charla por el 25° aniversario de “Amigos del Espacio

En el marco de su 25° aniversario, el cual se cumplió este ultimo20 de abril de la creación la Asociación Astronómica Amigos del Espacio, y como parte de celebrar la fecha, se organiza una charla abierta a la comunidad titulada “Búsqueda de vida extraterrestre”.

La actividad estará a cargo de un nuevejuliense como lo es Tomás Hough, radicado en la ciudad de La Plata, y la charla se desarrollara este jueves 30 de abril a las 20 horas, en la Biblioteca José Ingenieros, ubicada en Mendoza 991.

La propuesta, de carácter libre y gratuito, forma parte de las celebraciones por los 25 años de la institución, que desde 2001 promueve la divulgación científica y el interés por la astronomía en la comunidad.

Desde la organización destacaron que se trata de una excelente oportunidad para acercarse al fascinante mundo del espacio y conocer los avances en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta.