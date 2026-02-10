Charla en Sociedad Rural de 9 de Julio: Como es el procedimiento de Identificación electrónica en bovinos

En la última semana más de un centenar de productores ganaderos y veterinarios de 9 de Julio se dieron cita a la jornada convocada por Sociedad Rural de 9 de Julio, junto a Funuesa y la Oficina de Senasa local, donde se abordaron aspectos de la normativa sobre identificación electrónica en el ganado vacuno.

La jornada también fue acompañada por el Med. Vet. Fernando Ferrari, pro secretario de CARBAP, quien junto a un productor rural de 9 de Julio y un asesor ganadero, y del Senasa 9 de Julio fueron evacuando las distintas consultas sobre esta obligatoriedad que tienen los productores ganaderos por una resolución ministerial 841/2025 y 530/2025, a partir del 1 de enero de este año.

La charla inicio con la exposición del Med. Vet. Marcelo De Olavarrieta, de la oficina Senasa 9 de Julio, quien resalto los productores se han podido quitar las dudas que tenían, y en esto se debe trabajar en forma ordenada y desde el origen”, puntualizo.

Según De Olavarrieta, lo más importante es que el productor que declara las caravanas por primera vez, que haga bien el trabajo, identifique bien el animal, que coloque la caravana en el lugar en que tiene que ir, tomar nota del sexo del animal, porque después esa información que carga en el sistema es la que va a acompañar al animal hasta la faena.

En cuanto a las formas de identificar, como siempre la caravana tarjeta en la oreja izquierda, y en la oreja derecha, obligatoriamente. Tiene que ir el microchip electrónico, que puede estar asociado a un botón, es lo que más común, y es lo que más va a utilizar el productor, un microchip inyectable, que se pone en la base de la oreja. También en un bolo que se da por vía oral, y que se va a alojar en el rumen del animal”, subrayo.

De Olavarrieta dio tranquilidad, al decir “por ahora van a coexistir los dos sistemas de identificación. El electrónico, que entró en vigencia a partir del primero de enero, pero el productor que ya tenía identificados los terneros, con las caravanas de plástico, lo va a poder seguir utilizando. En esta primera etapa, se estima hasta mitad de año, se va a poder seguir utilizando la caravana vieja que algunos productores tienen en stock. Ahora, el que vaya a comprar caravanas, le van a vender el binomio electrónico.

La perdida de la caravana o botón.

Según el funcionario de Senasa, si el animal pierde la caravana hay distintas situaciones. Como dije, es un binomio el que se coloca con el microchip electrónico. Si el animal pierde la caravana tarjeta, el animal con el botón electrónico continúa en el circuito de trazabilidad.

O sea que no habría problemas. Si pierde el dispositivo electrónico y todavía tiene la caravana tarjeta, tiene que reemplazarlo por un nuevo binomio electrónico. Y el animal también continúa dentro del circuito de trazabilidad.

Ahora, si pierde los dos dispositivos, tiene que volver a identificarse, pero ya pierde la trazabilidad. Esa caravana queda excluida para la Unión Europea porque no se tiene el número anterior, y por lo tanto no se conoce el origen de ese animal, esto dijo en caso que sea ganado de exportación.

Cierre del circuito

Los productores, en la charla dada en Sociedad Rural, consultaron sobre quien cierra el sistema cuando se desprende del animal. En primer informo que hay gente pregunta si todo el mundo tiene que comprar bastón. Y el productor que identifica a los animales, o sea el criador, no necesariamente tiene que tener bastón porque él está viendo los números que está colocando en los animales y esos números los vuelca en una planilla. Entonces, él lo que tiene que hacer es identificar a los terneros, registrar bien el número, la raza, el sexo del animal y el mes de nacimiento de ese animal. Una vez que él tiene esa información, la vuelca al sistema de SENASA. Lo puede hacer a través de la oficina local, o por autogestión a través de la página de ARCA por el mismo lugar donde saca los DT. Ya hay mucha gente que utiliza la autogestión”, informo.

Luego el que toma el número es el que cierra el DTE. Puede ser un remate feria, un frigorífico, un mercado concentrador, o otro productor que es invernador.

El que cierra el DTE es el que informa los números de caravana de los animales que recibió”, sostuvo.

De esa manera se descargan del productor de origen que fue el que declaró esos animales y lo ingresan al RESPA del productor que compró los animales. Cuando ese productor que compró los animales, declaró los números de identificación, cerró el DTE.

Por último, y referido a categorías mayores (vacas, toros) tienen que salir identificadas del campo, pero ya porque el sistema venía funcionando de esa forma, no solamente por identificación electrónica. Si los animales están identificados con las caravanas viejas, salen con esas caravanas”, informo.