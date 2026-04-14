CEyS Telemedicina: Que es, como funciona y que servicios médicos se pueden utilizar

En el marco del Dia Mundial de la Salud, desde el Consejo de Administración de la Cooperativa «Mariano Moreno, convoco a periodistas locales a conocer detalles del funcionamiento de la reciente Estación de Telemedicina inaugurada en el mes de marzo, y que esta ubicada en Av. Avellaneda 1581, casi San Juan.

Durante la jornada, recibieron la explicación del funcionamiento por parte de personal de salud capacitado del lugar para operar con el servicio de telemedicina y observar cómo se realizan los controles básicos y de qué manera el sistema permite vincular al paciente con el médico a través de tecnología de multidiagnóstico.

El servicio, opera las 24 horas, los 365 días del año, y facilita el acceso a la atención médica mediante herramientas tecnológicas, en casos de urgencias, pero también en atenciones programadas, explicaron Mercedes, responsable en la atención y Nadia, enfermera que opera el equipo.

Bajo el concepto, “Cuidar la salud es construir comunidad” la iniciativa poner en valor la importancia de acercar servicios de salud, por un lado al asociado en el SAS, y seguir promoviendo acciones que contribuyan al bienestar de toda la comunidad.

La Estación cuenta con un equipo médico de telemedicina, con aparatología integral que ofrece numerosas ventajas para la atención sanitaria moderna. Permite que un médico evalúe y atienda a un paciente en tiempo real, aunque se encuentre a kilómetros de distancia, mejorando el acceso y rapidez de la atención.

Cuenta con electrocardiograma, medición de signos vitales, oxímetro, tensiómetro, y otros dispositivos clínicos, que permiten obtener información precisa del estado de salud del paciente. Estos datos pueden ser analizados inmediatamente por el médico, quien pueda orientar el diagnóstico, indicar estudios complementarios o definir un tratamiento adecuado, también recibir una receta electrónica para la adquisidor de medicamento, que en este caso el asociado, tiene un 50% de descuento en farmacias locales, informaron.

Como parte del servicio, el asociado a la CEyS al momento de acudir al servicio de Telemedicina, también puede realizar consultas médicas desde el celular, de manera rápida y segura, explicaron las interlocutoras de la CEyS Mariano Moreno.

Es a través de una APP – Wehealthy-, donde realiza consultas medicas las 24 horas, puede solicitar turnos y acceder a distintas especialidades medicas, subir estudios médicos, recibir recetas medicas; por lo que además de acuerdo a la prescripción medica sobre un medicamento, el socio en cualquiera de las farmacias locales recibe un 50% de descuento, informaron.