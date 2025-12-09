Cerro el Ciclo 2025 del CDI

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Dejando Huellas”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, y que funciona en calle French 654, en la sede del Centro Integrador Comunitario, informo que desarrolló en la tarde del viernes 5 pasado, el cierre de sus actividades anuales, en una propuesta abierta a las familias.



Funcionarios del Gabinete Municipal, encabezados por la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, compartieron un grato momento con la comunidad educativa, felicitó a los egresados y destacó la incorporación, en el calendario que finaliza, de una nueva salita, contándose de esta manera con una Sala de Lactantes (45 días a un año), Sala de Deambuladores (1 año) y Sala de 2 años.

“El balance del año es ampliamente positivo. Logramos consolidar un equipo comprometido, preparado para ofrecer un servicio de calidad aun en un contexto desafiante como es el trabajo con las infancias.

Actuamos con responsabilidad y dedicación, para que las familias tengan la tranquilidad de saber que sus hijos reciben el mejor cuidado”, señaló María Márquez.