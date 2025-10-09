Cerró Anuga 2025, una de las ferias más interesantes para la carne argentina: En que precios se logro vender

Este 8 de octubre cerró Anuga 2025, la feria de alimentación más importante de la Unión Europea, en Colonia, Alemania, y aún en un contexto global inestable, ratificó las buenas perspectivas para la carne vacuna argentina. El mercado europeo sigue demandante, y los empresarios argentinos que acompañaron al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) tuvieron una frenética agenda de contactos y negocios con compradores de Europa y otros mercados del mundo.

El pabellón Argentine Beef, desarrollado especialmente por el IPCVA, se destacó una vez más en el gigantesco salón de carnes, construido sobre una superficie total de 850 metros cuadrados, con un gran restaurante en donde los empresarios pudieron invitar a sus clientes a degustar bife ancho y angosto a la parrilla.

Paralelamente, y aunque la normativa 1.115 de la Unión Europea para envío de alimentos libres de deforestación fue postergada por un año, el IPCVA pudo presentar, junto a autoridades nacionales, el sistema por el cual la Argentina garantizará los envíos de carne libre de deforestación.

“Fueron cinco días de feria muy intensos, con 32 frigoríficos que estuvieron a pleno”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. “También pudimos ver lo que están haciendo nuestros competidores, que tienen organismos similares al IPCVA, que trabajan y se financian de la misma forma, como los institutos de Uruguay, Brasil, Australia, Irlanda, Canadá, Reino Unido o España, que estaban exponiendo muy cerca de nuestro stand”, agregó.

“Nos vamos con mucho trabajo por delante porque todo esto que estamos viendo va a repercutir en la industria frigorífica y en la producción, y tenemos que crecer para poder abastecer un mercado mundial demandante de carne”, concluyó.

Por su parte, Mario Ravettino, vicepresidente del Instituto, se mostró satisfecho por haber “podido cumplir integralmente la agenda que habíamos preparado en el IPCVA para reunirnos con los compradores alemanes, con los compradores holandeses, franceses, españoles e italianos, para mostrarles que estamos listos para proveerlos de productos libres de deforestación”.

“Hemos logrado que los compradores de carne se entusiasmen y nos pidan pruebas piloto que vamos a ir desarrollando en el transcurso del año”, acotó.

“Me gustaría resaltar que quedó en claro también, a través de las autoridades argentinas, que nuestro país no está conforme con la categorización de riesgo estándar que la Unión Europea nos dio en materia de deforestación, y se están llevando adelante reuniones bilaterales para recategorizar el tema y que la Argentina sea considerada de riesgo bajo, como lo demuestra toda la fundamentación científica y técnica que tenemos”, dijo.

Precios de referencia

Algunos de los valores de referencia negociados para la Unión Europea durante Anuga 2025 fueron los siguientes: -Rueda: U$D 8.000 a 8.500 -Rump and loin Hilton: U$D: 18.000 a 18.500 -Rueda: U$D 8.000 a 8.500 -Colita de cuadril: U$D 9.500 a 10.000 -Bife ancho: U$D 20.000 -Tapa de cuadril: U$D 14.500

Fuente: Luis Fontoira / Prensa IPCVA