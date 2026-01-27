Cerdos: “Si no hay cambios, la competitividad local está en riesgo”

El director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, alertó sobre una fuerte pérdida de competitividad en el sector porcino, producto del aumento de costos, el estancamiento de precios y el crecimiento de las importaciones, principalmente desde Brasil.

“Estábamos viendo un inicio de 2026 con preocupación en términos de competitividad”, afirmó Agustín Seijas, al repasar el cierre de 2025. Según explicó, el año tuvo “un buen primer semestre, donde el precio del capón se había reacomodado”, pero el escenario cambió en la segunda mitad del año: “Se empezaron a experimentar una serie de aumentos de costos de producción y un precio estancado”.

Disparidad entre los costos de producción y el precio de venta

Asimismo, se refirió al desfasaje entre precios y costos. “Si comparamos la primera semana de enero de 2026 con la primera semana de enero de 2025, el cerdo aumentó un 12% nada más, contra una inflación del 31,5% y contra costos de producción que han aumentado más del 50%”, sostuvo.

En ese marco, Seijas subrayó el impacto de la alimentación, que representa el principal componente del costo: “De los costos, el 75% comprende la alimentación del animal”. En este contexto, detalló que los incrementos registrados más destacados fueron “el maíz con un 40% y el 70% de soja”. A esto se suman mayores costos sanitarios y el efecto de la devaluación.

Precios que corren detrás de la inflación

Uno de los datos que más preocupa al sector es la pérdida de poder adquisitivo del cerdo en pie frente al resto de las variables de la economía. Según detalló la FPA, entre enero de 2025 y enero de 2026 el precio del cerdo aumentó apenas un 12%, muy por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 31,5%.

La comparación con otros indicadores del agro resulta contundente: Maíz: +40% – Soja: +70% – Dólar: +40%

Este desfasaje, señalaron, pone presión sobre la rentabilidad y acelera la necesidad de ajustar procesos productivos.

En donde se concentra la caída de la balanza comercial

Otro eje central del diagnóstico es la balanza comercial negativa del sector. “Ingresa mucho más de lo que sale, y en los últimos años hemos experimentado un aumento bastante significativo de las importaciones, en su totalidad casi un 98% provenientes de Brasil”, explicó.

La paradoja, según señaló el entrevistado, es que Brasil logra colocar carne más barata pese a tener un animal en pie más caro. “Porque Brasil puede integrar mucho mejor el animal, lo integra el 100%, cuando en Argentina hoy no lo podemos integrar al 100%”, afirmó.

La clave, indicó, está en la falta de acceso al mercado chino. “Una solución que ya venimos solicitando al Gobierno desde el cambio de autoridades, es la apertura del mercado chino para la exportación de sus productos”, remarcó. También aclaró que se trata de “solamente una firma lo que nos distancia de poder concretar esta oportunidad”.

