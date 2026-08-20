Centro Socio Productivo San Cayetano: Se realizan talleres integrales para personas con discapacidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, lleva adelante talleres integrales destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de generar un espacio de participación, aprendizaje, recreación y desarrollo de distintas habilidades.

Las actividades se realizan en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas.

La propuesta contempla un espacio de trabajo integral, promoviendo la participación activa de las personas que concurren y favoreciendo su autonomía, la incorporación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Desde el área municipal se continúa de esta manera con una propuesta orientada a generar mayores oportunidades de inclusión y participación comunitaria, brindando un ámbito de acompañamiento y desarrollo para las personas con discapacidad.