Celina Sburlatti, candidata a diputada de Proyecto Sur, paso por 9 de Julio

La candidata a diputada nacional por Proyecto Sur, Celina Sburlatti, criticó la política de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno nacional, a la vez que ratificó sus convicciones políticas, en su visita a nuestra ciudad.

Con dureza, cuestionó los intentos de desfinanciar al Hospital Garrahan: Está más allá de cualquier razonamiento humano y solo puede plantearse desde la insensibilidad absoluta, el hecho de retirar el apoyo económico a un hospital que salva la vida de tantos niños, niñas y adolescentes.”

También valoró la recuperación de la participación ciudadana tras las marchas de los miércoles, la defensa de la educación, la salud pública, y el cuidado de personas con discapacidad: “La gente gano la calle: entendió lo importante que es el control del Congreso. En los 80, con Raúl Alfonsín se vivía esta relación entre la gente y la política. Hoy se vive otra vez”.

Sburlatti destacó que el legado de Raúl Alfonsín “se va agrandando con el tiempo” y que volvió a sentirse en las últimas sesión del Congreso, donde volvieron a defenderse temas centrales que son pilares fundamentales para garantizar una sociedad más igualitaria, justa y sostenible. “La universidad pública es la única posibilidad de que el hijo de un trabajador pueda estudiar. Si todo dependiera de lo privado, sería imposible”, señaló.

En cuanto a su futuro legislativo, adelantó que trabajará “del lado de la gente, como lo hice toda mi vida”, con una fuerte identidad bonaerense. Entre los temas que le preocupan, se mostró en contra de que el IPS provincial pase a depender de ANSES, como propone La Libertad Avanza. “Es necesaria la presencia de legisladores y legisladoras que sigan marcando el camino y pensando en los que más necesitan”.