Causa YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina. A las 19hs el presidente Milei hablara por Cadena nacional

YPF y un fallo para celebrar
Ahora la Cámara de Apelaciones dio la razón a nuestro país y no a los fondos “buitres”.
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1 Juan 2:17 (La Biblia)
La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof
Ahora la Cámara de Apelaciones dio la razón a nuestro país y no a los fondos “buitres”.
El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia norteamericana mediante una publicación en su cuenta de X (@JMilei) una imagen junto a su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Horacio Marín (presidente de YPF) y Sandra Pettovello.
Por cadena nacional
En tanto se confirmo que hoy viernes a las 19, Javier Milei utilizará la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Será con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Según precisaron fuentes oficiales, el set ya fue diagramado y esta tarde el Presidente grabará palabras para hablar de un hecho que calificó de “histórico” en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano de esta mañana.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista.
Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
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