Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Las pericias toxicológicas realizadas a los dos conductores que protagonizaron el accidente en el que Bastián Jerez resultó herido hace dos semanas en Pinamar dieron positivas para alcohol, cuando en la provincia de Buenos Aires la tolerancia para quienes conducen es 0% en sangre.

El evento vial

La causa investiga el choque ocurrido el lunes 12 de enero en una zona de médanos, cuando un vehículo tipo UTV Can-Am impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano.

Como consecuencia del siniestro, Bastián, de ocho años, sufrió lesiones de extrema gravedad y, desde entonces, pelea por su vida. El niño ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, ya que tuvo serias consecuencias en el hígado y en la cabeza.