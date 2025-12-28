Carrera Nocturna 5Km: Ganaron los juninenses García y Silva

Se disputo este ultimo viernes la denominada Carrera Nocturna 5K bajo la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, y con el apoyo del Club Atlético 9 de Julio, un evento que combinó deporte, salud y compromiso social, ya que dicha competencia, tuvo por objetivo beneficiar el Taller Protegido “Nacimos para Ti”, promoviendo valores de inclusión y solidaridad en la comunidad.

El punto de partida y llegada fue frente a la sede del Club Atlético 9 de Julio sobre la avenida Mitre y del que se sumaron unos 300 atletas locales y de la región, en distintas categorías.

En ese marco de competición la competencia general fue ganada en femenino por la juninense, Andrea Silva y en masculino, también otro atleta de Junín, Jonathan Garcia. Por su parte los nuevejulienses, Ricardo Anca, fue el mejor nuevejuliense ubicado, en el tercer puesto, y en mujeres, Alexia Palacios, en segundo lugar.

El evento estuvo acompañado por un gran marco de público, donde también se vivió un clima festivo y familiar a la jornada nocturna en este deporte del running. La carrera se consolidó como un desafío saludable y solidario, fomentando hábitos de vida activa y demostrando, una vez más, que el deporte es una poderosa herramienta para unir a la comunidad y acompañar causas que generan un impacto social positivo», destacaron desde la Municipalidad.

Se cierra así el calendario que competencias que se habían programado para este año 2025, donde en próximas semanas se conocerá cronograma de carreras urbanas junto a otras instituciones o empresas, siendo la de mayor magnitud, la 21K, que se disputara en la ultima semana del mes de abril 2026.

Los tres primeros en la General

Femenino

1- Andrea Silva – Junin

2-Alexia Palacios – 9 de Julio

3-Carmen Anca – 9 de Julio

Masculino

1- Jonathan Garcia – Junin

2- Gaspar Andreoni – Los Toldos

3- Ricardo Anca – 9 de Julio