CARBAP se involucra en la educación, apostando a un Congreso donde visualizara casos de éxito

El próximo miércoles 29 de abril de 2026 la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa organiza el 2ª Congreso de Educación bajo el lema “La educación construye futuro”, en la Sociedad Rural de Tandil.

El Congreso, que fue declarado de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación, también considera la justificación de inasistencias para las y los docentes bonaerenses que participen del Congreso.

Asimismo, la Ministra de Educación de La Pampa declaró de interés educativo al Congreso, como así también el Municipio de Tandil, a través de su Intendente, quien lo declaró de Interés Municipal.

La Comisión de Educación de CARBAP viene desarrollando actividades para colaborar con la mejora de la calidad educativa en su ámbito de influencia. Un compromiso sostenido que forma parte de una estrategia focalizada en el desarrollo local, el arraigo rural y el trabajo articulado con diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

En esta nueva edición, el diferencial y propuesta se basa en un paradigma esperanzador y propositivo, con el objetivo de que, al terminar el evento, el auditorio salga inspirado, con la seguridad de que “se puede” y que “vale la pena” invertir en educación, conociendo metodologías apropiadas para vincularse con actores locales, habiendo realizado aportes de valor durante el encuentro y volcados a la acción.

Para lograr estos objetivos, la Comisión de Educación de CARBAP ha delineado un programa de conferencias y paneles de primer nivel, que den cuenta de las oportunidades existentes, nuevas tecnologías y estrategias probadas de desarrollo local.

El cronograma del Congreso refleja el cumplimiento de lo antedicho, conformando una agenda de paneles, conferencias y mesas de trabajo que cumplen con los objetivos y lema del Congreso: La educación construye futuro.

Se trata de un espacio para reflexionar, compartir experiencias y pensar juntos el futuro de la educación

Coordinara el Congreso el profesor y educador Luis Vedoya, quien moderará los paneles que trataran sobre Logros y aprendizajes, la voz de los estudiantes, Proyectos que enseñan, dinámica para la generación de metodologías apropiadas y una conferencia a cargo del Licenciado en Ciencias de la Educación Demian Niedfeld.

El 2do. Congreso de Educación CARBAP también se lo va a poder seguir en vivo por el canal de YouTube de CARBAP: https://youtube.com/live/X9vKZiXKT88?feature=share

Para quienes se inscriban, la entrada al Congreso es sin costo, con inscripción previa, otorgándose certificado de asistencia que justifique la inasistencia al trabajo.

Para cubrir las necesidades de refrigerio y almuerzo, se instalará un buffet a cargo y beneficio de una institución local, logrando impacto social a través de este servicio.

Foto portada: IA Gemini