Capital provincial del Tambo: La Blanqueada Lácteos comenzó a cosechar galardones por sus distintos quesos en este 2026

El pasado fin de semana los días 21 y 22 de marzo se desarrollo la 3era. Fiesta del Tambero, bajo el lema «Tradición, industria y cultura» de la ciudad de Navarro, ciudad catalogada como «la Capital del Tambo».

En ese marco como parte de los festejos, con una variada propuesta musical en ambos días y exposición.

Como parte del programa quienes acudieron pudieron disfrutar de una exposición de caballos, un patio gastronómico y del concurso de quesos, del que participaron 27 empresas con 116 quesos, entre ellos de la empresa Lácteos La Blanqueada de 9 de Julio, obteniendo muy buenas devoluciones por parte del jurado, y donde algunos de sus quesos obtuvieron medallas.

La muy buena noticia para la láctea nuevejuliense se conoció cuando Lucia Secreto, responsable del área de calidad en La Blanqueada en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer con motivo de celebrarse el mes de marzo, el mes del queso, conto sobre lo obtenido en Navarro.

La empresa que el pasado año arribo a sus 75 años, obtuvo los siguientes reconocimientos:

SEMIDURO SIN OJOS

🥇Gouda en barra, La Blanqueada

🥈Gouda, La Blanqueada

SABORIZADOS

🥉Canestrato con pimienta, La Blanqueada

PARA GRILLAR

🥇Provoleta, La Blanqueada

PASTA DURA

🥇Reggianito, La Blanqueada

🥉Goya, La Blanqueada

De cara a la participación de distintos concursos, Lucia Secreto informo que la empresa se prepara para ser participe en Expo Suipacha, en Brasil, en el World Cheese Awards, este año en España, en Totoras, en Caminos y Sabores, y posiblemente en Todo Láctea, que se realizara en el mes de mayo próximo en San Francisco, informo.

En Lácteos La Blanqueada sostienen que mas que lograr una medalla, lo que mas esperan es la devolución del jurado que evaluó sus quesos. Es primordial conocer ese informe. Nos permite mejorar nuestra calidad, aseguran en la empresa.

Secreto destaco en el dialogo con el programa radial, que en Lácteos La Blanqueada, todos somos un gran equipo y con un fuerte compromiso por lo que hacemos, y sin dudas eso se ve reflejado en el producto final», puntualizo.