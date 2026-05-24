Capacitación: Técnicos de Yomel participaron del Simposio Regional de Fertilizar

Yomel empresa con un amplio abanico en herramientas para la fertilización asistieron al Simposio Regional Fertilizar 2026 que se realizo en Santa Rosa, LP, organizado por la Asociación Civil Fertilizar y la Facultad de Agronomía de la UNLPam, en un marco que marco un fuerte interés en la tematica.

La exposición del simposio estuvo centrada en los nutrientes del suelo en regiones semiáridas y subhúmedas, sin embargo muchos coincidan que lo que impacta en esas zonas productivas, también es bien comparable con puntos de la region agricola.

En cuanto a maquinaria para la aplicación no se hablo del simposio, desde la empresa Yomel, asistieron técnicos del area de productos. En dialogo con El Regional Digital, la Ing. Agr. Cecilia Zalazar, Gte. de Producto, comento que desarrollan en herramientas en distintas capacidades para fertilizar cultivos agrícolas, pasturas y en economías regionales.

La referente de la empresa Yomel, subrayo que en su caso asistieron en calidad de escuchas. Participamos de estos eventos para poder actualizarnos, estar al día con la ultima información. Entendemos que fertilizar es una entidad que recauda datos, que tiene una red de ensayo importante y después eso lo trasladamos a todos nuestros concesionarios, nuestros clientes. Así que es bueno, muy contentos de participar, sostuvo.

La oportunidad del dialogo con la empresa de maquinarias agrícolas de 9 de Julio, sirvió para conocer que la misma estará una vez mas en AgroActiva 2026 del 3 al 6 de Junio en Amstrong, Sta. Fe. Con un plantel de mas de 20 técnicos para responder a las consultas de los visitantes al stand en la muestra, adelanto.