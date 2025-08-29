Candidatos a concejales de Nuevos Aires recorrieron Dudignac, Morea y 12 de Octubre. Tras escuchar a los vecinos, reafirmaron su el compromiso con soluciones locales
Encabezado por Nacho Palacios, Nuevos Aires continúa fortaleciendo su vínculo con los vecinos, recorriendo en esta ocasión las localidades de Dudignac, Morea y 12 de Octubre, donde el encuentro estuvo marcado por el afecto, la escucha y la convicción de que la política debe estar al servicio de la gente.
Durante la recorrida, los referentes del espacio dialogaron con comerciantes, productores, jóvenes y familias que día a día enfrentan dificultades que siguen sin respuesta. “No venimos con promesas vacías, venimos con la decisión firme de poner a cada localidad en el lugar que merece, con soluciones concretas y duraderas. Queremos que cada vecino vuelva a confiar en que su voz cuenta y transforma”, expresaron desde Nuevos Aires.
El clima en cada pueblo dejó en claro un mensaje: los vecinos quieren un cambio real, cercano y honesto, que no se limite a discursos de campaña, sino que se traduzca en obras, servicios y oportunidades.
De cara a las próximas elecciones, Nuevos Aires llamó a todos los vecinos a sumarse con su voto a una nueva manera de hacer política, donde la participación, el respeto y la transparencia sean los pilares. “Es tiempo de abrirle la puerta a un futuro distinto, con dirigentes que se comprometan de verdad con lo que pasa en Dudignac, Morea, 12 de Octubre y cada rincón de nuestro distrito. Somos parte de una generación que combina experiencia con renovación, y tenemos la obligación de estar a la altura de lo que nuestra gente nos reclama”.
Deja un comentario