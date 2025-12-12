Campañon: Sorprenden los rindes de trigo en un distrito del norte bonaerense

Los equipos de cosecha esta a full en la región del norte, noroeste y oeste bonaerense, con la trilla de trigo y cebada.

A excepción de pocos lotes en distritos como 9 de Julio y Carlos Casares, donde las inundaciones y la falta de caminos rurales impidieron poder sembrar algún lote mas de cultivo de invierno, hacia la zona del partido de Leandro N. Alem, el escenario es distinto. Se pudo cumplir bien con lo planificado en siembra de fina.

El Ing. Agr. Pablo Baloriani de Asesor Agro, y quien asesora campos en 9 de Julio, Gral. Viamonte, Alem, Vedia, Rojas, Casares y Pehuajo, en dialogo con programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, describió que en Vedia estamos ante un campañón de trigo con rendimientos que yo en 26 años de actividad profesional nunca los vi”, aseguro.

Baloriani, explico que “este año veíamos que los trigos estaban realmente muy buenos en la zona, pero cuando empezamos, veíamos que las cosechadoras venían bajando con rendimientos muy buenos, entonces pensábamos que íbamos a tener 50, 55 quintales, pero realmente estamos en lotes por encima de los 60 QQ/ha.”, comento.

Una estrategia

Con un trabajo de más de 20 años en esa zona del norte bonaerense, el integrante de Asesor Agro, conoce bien el tipo de suelo y subrayo que “eligiendo bien el lote, con tecnología, bien trabajado, con variedad de punta, con buena fertilización, se están marcando rendimientos realmente altísimos. Bueno, aquí se dieron esos factores, con rendimiento de trigo por encima de 60, 65 quintales”.

Sanidad

Consultado sobre el área sanitaria en trigo de esa zona productiva, se trabajó en mayo, luego contra roya amarilla, después se hizo una segunda aplicación como hacemos habitualmente, además fue un año donde hubo mucha mancha, la verdad que nos preocupó el tema de mancha este año, veíamos los trigos estaban muy manchados y también en esta zona principalmente hubo un ataque de chinches en plena espigazón que también hubo que hacer controles”, informo.

En el Excel el trigo da una alegría

Por último, el agrónomo de AsesorAgro, describió que “con todo lo que hemos pasado este año principalmente en 9 de julio con un estrés bastante importante con todo lo que pasó, con el tema climático que realmente estamos muy atrasados en siembras, en un año bastante regular, nos empieza a dar una satisfacción en el excel estos números de trigo y ojalá que se repliquen en la gruesa principalmente en la producción”, se esperanzo.

Baloriani adelanto que la siembra de soja de segunda ira aproximadamente en la zona hasta el 10 de enero.