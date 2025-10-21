Campaña 25/26: La Región Centro se prepara para cosechar 15,2 Mt de trigo

La Región Centro del país se encamina a una campaña de trigo excepcional. Según el Balance de oferta y demanda regional de trigo 2025/26, elaborado por tecnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la zona que abarca el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, sur de Santiago del Estero y San Luis cosecharía 15,2 millones de toneladas (Mt), unas 5 Mt más que el promedio de los últimos cinco años, se destaca en el informe.

En el plano nacional, la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR) proyecta una producción total de 23 Mt de trigo, igualando el récord del ciclo 2021/22 y representando una suba interanual del 14%. Este salto se explica principalmente por un aumento del 16% en el rinde promedio nacional, mientras que la superficie sembrada se habría mantenido prácticamente sin cambios.

La Región Centro, motor del crecimiento

El incremento de la producción se explica casi en su totalidad por el repunte de la Región Centro, cuya cosecha se expandiría un 22% respecto del año pasado. Así, esta zona representaría el 66% de la producción nacional.

En tanto, la Región Norte -que incluye el norte de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta- también crecería un 34%, alcanzando 1 Mt, equivalente al 4% del total nacional. Por el contrario, la Región Sur, que comprende el sur bonaerense y parte de La Pampa, mostraría una leve merma del 1%, con una cosecha estimada en 6,8 Mt.

Córdoba proyecta rindes históricos de trigo y garbanzo

Una oferta total sin precedentes

Sumando los stocks remanentes de la campaña anterior (3,6 Mt), la oferta total de trigo 2025/26 alcanzaría 26,5 Mt, el nivel más alto del que se tenga registro. De ese total, 18,4 Mt corresponden a la Región Centro, 7 Mt a la Sur y 1,1 Mt a la Norte.

Destino del grano: molienda y exportación

La molienda nacional alcanzaría 6,7 Mt, concentrándose mayormente en la Región Centro, donde se procesarían 5 Mt (el 75% del total). En tanto, la Región Sur aportaría 1,3 Mt y la Norte 0,4 Mt, en línea con la localización de los principales polos molineros.

En materia de comercio exterior, las exportaciones de trigo argentino rondarían las 15 Mt, lo que ubicaría a la campaña 2025/26 como la segunda de mayor volumen de la historia. Por regiones, la Centro aportaría 10,2 Mt, la Sur 4,3 Mt y la Norte 0,5 Mt, destacándose esta última por alcanzar su mayor volumen desde 2019/20.

Récord en los puertos del Gran Rosario

Por su proximidad geográfica, los despachos de las regiones Centro y Norte se canalizarían principalmente a través de los puertos del Gran Rosario, desde donde se proyecta un embarque de 9,9 Mt, que marcaría un máximo histórico. En tanto, los puertos del norte bonaerense (Zárate, Ramallo, San Nicolás) mantendrían su rango habitual de 800.000 toneladas.

Con estos números, el trigo vuelve a consolidarse como uno de los grandes protagonistas del complejo agroexportador argentino, impulsado por rindes excepcionales y una logística portuaria que promete superar todas las marcas previas.