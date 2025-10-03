Campaña 25/26: Girasol y maiz avanzan en su siembra. Hay regiones afectadas en su implantación
Durante los últimos siete días la siembra de maíz registro un progreso intersemanal de 7,4 puntos porcentuales, alcanzando el 19,8 % de las 7,8 MHa estimadas para esta campaña. La buena humedad en los suelos está permitiendo cumplir con los planes de siembra temprana permitiendo que se observe un adelanto interanual de 7 p.p.
No obstante, en zonas como el oeste, centro y noreste de Buenos Aires, la falta de piso y caminos en mal estado han ralentizado el ritmo de siembra mientras que, en otras regiones, como el centro de Santa Fe y Entre Ríos con lotes ya entre v2 y v4, se comienza a observar una buena respuesta a la fertilización.
Girasol
Por su parte, de la nueva superficie proyectada para girasol en 2,7 MHa (+ 100 mHa vs proyección anterior), ya se encuentra implantado el 32,4 % luego de un progreso intersemanal de 1,4 p.p., manteniendo adelantos en
comparación al promedio U5C y al ciclo previo de 12,3 y 22,1 p.p., respectivamente.
En la última semana se dieron precipitaciones en distintos puntos del área agrícola que favorecieron principalmente al oeste agrícola (provincia de San Luis, centro y sur de Córdoba, norte y este de La Pampa) mientras que el centro-oeste bonaerense y sur santafecino manifiestan nuevamente situaciones de excesos hídricos agravados.
Como resultado, colaboradores informan que el inicio de las labores en estos sectores se verá demorado y sujeto a la evolución tanto de las precipitaciones como de las temperaturas. Respecto al área en pie, el 100 % presenta condición de cultivo Normal a Excelente, y empiezan a relevarse los primeros lotes del norte del país iniciando floración, con elevadas expectativas de rendimiento.
