Campaña 25/26: En 9 de Julio en las pocas hectáreas de trigo, se prevé récord de rinde

En el distrito de 9 de Julio producto de la inundación dada para esta campaña, sumado a la intransitabilidad de caminos rurales, llevo a que la planificación que había en siembra de cultivos de invierno, trigo y cebada, no se pudiera cumplir.

En trigo se estima que los productores agropecuarios de 9 de Julio sembraron unas 10 mil has., con el riesgo que algunos lotes se han anegado luego.

Desde el Regional Digital nos acercamos al ensayo de trigo que Surcos Consultora desplego para esta campaña, donde el Ing. Agr. Carlos Asenjo nos da un panorama sobre el cultivo en esta campaña, y prevé récord de rinde, a partir de lo observado y trabajado en lotes del distrito.